Fratini | Al Psg porterei Thuram e altri due Juve pentita per Kean | ESCLUSIVO

Dal caso Leao al Milan al vice Vlahovic alla Juventus passando per l'Inter, la corsa scudetto e i colpi del Paris Saint-Germain: parla Michele Fratini Dopo la vittoria del Milan e le sconfitte di Bologna e Juventus, oggi è il turno dell'Atalanta prima e dell'Inter poi scendere in campo per la terza giornata di Champions League. I nerazzurri meneghini saranno impegnati a Berna contro lo Young Boys su un campo sintetico che preoccupa un po' gli addetti ai lavori. Marcus Thuram (foto Ansa) – Calciomercato.it"Un calciatore è forte anche scalzo o nel salotto di casa L'Inter ha una delle rose più attrezzate in Europa. E' vero che manca un vice Calhanoglu, perché Asllani è un mediano con caratteristiche diverse. Però è anche vero che davanti ha Taremi, Arnautovic, Marcus Thuram, Lautaro Martinez: è tanta roba". Pensieri e parole di Michele Fratini.

