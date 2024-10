Francesco Spano non regge l’inchiesta di Report: si dimette il capo di gabinetto del ministro Giuli (VIDEO) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Si è appena dimesso il capo gabinetto del ministero della Cultura Francesco Spano, nominato appena dieci giorni fa da Alessandro Giuli. L’annuncio arriva dopo le indiscrezioni pubblicate da siti e giornali sull’inchiesta di Report di Giorgio Mottola che andrà in onda domenica prossima che ha scoperto un importante conflitto di interesse all’interno della Fondazione Maxxi, ancora oggi formalmente presieduto da Giuli”. E’ quel che si legge nel post pubblicato sulle pagine ufficiali social del programma in onda su Rai 3. “Mentre Francesco Spano era segretario generale del Museo, il suo compagno Marco Carnabuci risultava consulente legale del Maxxi, ricoprendo il ruolo di responsabile dei dati personali”, si dettaglia. “Lunedì scorso ne avevamo chiesto conto al Maxxi e oggi sono arrivate le sue dimissioni. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Si è appena dimesso ildel ministero della Cultura, nominato appena dieci giorni fa da Alessandro. L’annuncio arriva dopo le indiscrezioni pubblicate da siti e giornali suldidi Giorgio Mottola che andrà in onda domenica prossima che ha scoperto un importante conflitto di interesse all’interno della Fondazione Maxxi, ancora oggi formalmente presieduto da”. E’ quel che si legge nel post pubblicato sulle pagine ufficiali social del programma in onda su Rai 3. “Mentreera segretario generale del Museo, il suo compagno Marco Carnabuci risultava consulente legale del Maxxi, ricoprendo il ruolo di responsabile dei dati personali”, si dettaglia. “Lunedì scorso ne avevamo chiesto conto al Maxxi e oggi sono arrivate le sue dimissioni.

Spano si dimette da capo di gabinetto del Mic, Giuli “Grande rammarico” - Francesco Spano si è dimesso da capo di gabinetto del ministero della Cultura. “Egregio Signor Ministro, Con sofferta riflessione mi sono determinato a ... (sicilianews24.it)

Spano si dimette da capo gabinetto di Giuli al Mic dopo le indiscrezioni di Report: «Sgradevoli attacchi personali» - Francesco Spano si dimette dal ruolo di Capo di Gabinetto del ministero della Cultura. Lo comunica il Mic. «Con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarLe le mie dimissioni dal ruolo di ... (ilmessaggero.it)