Gamberorosso.it - Enrico Crippa: "Nei giovani chef non vedo più il sacro fuoco per la cucina. L'alta ristorazione? In Italia manca il rispetto"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La bicicletta e l’orto.è un profilo anomalo nello star system dei cuochini: non ha un profilo social, non fa consulenze. Vive perre. Al primo impatto è timido, a dir poco riservato, c’è chi racconta sia particolarmente severo ed esigente tra i fornelli. Lo intercettiamo tra un’insalata piemontese e una faraona cotta in paradiso in quel di Alba, ristorante Piazza Duomo: Tre Forchette e Tre Stelle Michelin. L'intervista ae il servizio suiinsono sul numero di ottobre del Gambero Rosso, in edicolaè appena tornato da una vacanza in Francia, partiamo proprio dalle sue riflessioni in giro tra i migliori ristoranti d’Oltralpe Cosa ha riportato in valigia? Una riconferma. Sono stato in 4-5 ristoranti stellati: tutta la clientela seduta intorno a me era francese.