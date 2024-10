Ilfattoquotidiano.it - E’ morto Monsignor Morandini, “testimone importante del caso Orlandi”: ecco il suo ruolo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È venuto a mancareGiovanni, nunzio apostolico e personaggio chiave nella storia del Vaticano ai tempi della scomparsa di Emanuela, la cittadina vaticana di soli 15 anni di cui si sono perse le tracce il 22 giugno del 1983. Classe ’37,è deceduto in una rsa di Biennio, lo stesso piccolo paese nel bresciano in cui fu ordinato sacerdote, nel 1962. E al suo paese di origine nel 2016 ile aveva donato la sua preziosa collezione d’arte da cui è nata una vera e propria Pinacoteca. Secondo il giornalista d’inchiesta Tommaso Nelli, è venuto a mancare “undel” come scrive sul suo blog “Atto di dolore” che prende il nome dal suo libro dedicato a Emanuela