Ilfattoquotidiano.it - È morto Chuck Coleman, l’istruttore di volo di Tom Cruise in “Top Gun: Maverick” ha perso la vita in un incidente aereo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una passione irrefrenabile per ile gli aeroplani, talmente smisurata da portarlo ad insegnare tutto quello che sapeva agli inesperti e ai più giovani. L’ultimo, però, si è rivelato fatale per, pilota e istruttore,la scorsa domenica, 20 ottobre, in un terribiledurante uno spettacolo acrobatico. Il pilota, che stava partecipando a un festival di acrobazie a Las Cruces, in New Mexico, ha improvvisamenteil controllo del suo monoplano e si è schiantato a circa 800 metri dall’aeroporto, sotto gli occhi del pubblico. Pilota e professionista affermato, con oltre 10 mila ore diall’attivo,è statodi Tome di tutto il cast di Top Gun:. A ricordare il prezioso contributo del pilota sul set del film è stato Miles Teller, uno dei protagonisti della pellicola: “Riposa in pace,