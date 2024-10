Ilrestodelcarlino.it - Contabili e medici. Mille posti in palio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)al ministero della Giustizia eper l’Inps. Sono questi i maxi concorsi in scadenza per un totale di oltre un migliaio diin tutta Italia. Per quanto riguarda i, l’Inps ne cerca 1.069, di cui 57 in Toscana, 20 in Umbria e 26 in Liguria. Possono partecipare alla selezione i laureati inna e chirurgia, con diploma di specializzazione o iscrizione all’ultimo o penultimo anno al corso di formazione specialistica in una delle aree consultabili sul bando. Occorre anche l’iscrizione all’Ordine professionale deichirurghi. L’iter di selezione prevede una prova orale, una scritta e una valutazione per titoli. La domanda deve essere presentata entro il 4 novembre 2024 esclusivamente tramite il portale www.inpa.gov.it. Se arriveranno più di 3.500 domande, Inps prevede una prova pre-selettiva, che consiste in 50 quesiti a risposta multipla.