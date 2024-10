Lapresse.it - Caso Santanchè, gup: “Cassazione decida se trasferire processo a Roma”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La gup di Milano, Tiziana Gueli, manda ingli atti del procedimento a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanché, per truffa sulla cassa integrazione covid per decidere sull’eccezione sollevata dal legale della ministra, avvocato Nicolò Pelanda, perda Milano ail procedimento per una questione di competenza territoriale. È quanto si apprende sull’udienza preliminare che è in corso in questi minuti dove la ministra, il compagno Dimitri Kunz, l’ex collaboratore Paolo Concordia e le società Visibilia Editore spa, in amministrazione giudiziaria e guidata dal commissario Maurizio Irrera, e Visibilia Concessionaria srl sono imputate di truffa aggravata all’Inps con l’accusa di aver percepito indebitamente 126.468,60 euro per 20.