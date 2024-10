Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2024: gran finale a Monza (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si disputerà a Monza nel fine settimana del 25-27 ottobre l’ultima prova stagionale del Campionato Italiano gran Turismo Endurance 2024. Per Ebimotors si tratta della gara di casa dove l’equipaggio composto dal trio Davide Di Benedetto, Giuseppe Nicolosi e Daniele Cazzaniga su Porsche 911 (992) GT3 Cup numero 122, punterà a mettersi in mostra. Tanti gli iscritti, vedremo in pista quasi 40 auto, metà delle quali in classe GT CUP, con 7 Porsche 911 GT3 Cup e tre nella classe PRO-AM, dove vedremo Ebimotors. Il traffico, i doppiaggi saranno quindi elementi da non sottovalutare nell’arco delle tre ore di gara. Su 5.793 metri della pista brianzola si prevedono condizioni meteo in miglioramento. Sembra scongiurato per ora il rischio diluvio per la giornata della gara (domenica), dato per certo sino a ieri. Rischio pioggia solamente il venerdì. Ilgiornaledigitale.it - Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2024: gran finale a Monza Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si disputerà anel fine settimana del 25-27 ottobre l’ultima prova stagionale del. Per Ebimotors si tratta della gara di casa dove l’equipaggio composto dal trio Davide Di Benedetto, Giuseppe Nicolosi e Daniele Cazzaniga su Porsche 911 (992) GT3 Cup numero 122, punterà a mettersi in mostra. Tanti gli iscritti, vedremo in pista quasi 40 auto, metà delle quali in classe GT CUP, con 7 Porsche 911 GT3 Cup e tre nella classe PRO-AM, dove vedremo Ebimotors. Il traffico, i doppiaggi saranno quindi elementi da non sottovalutare nell’arco delle tre ore di gara. Su 5.793 metri della pista brianzola si prevedono condizioni meteo in miglioramento. Sembra scongiurato per ora il rischio diluvio per la giornata della gara (domenica), dato per certo sino a ieri. Rischio pioggia solamente il venerdì.

