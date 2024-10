Cage Warrior 179: due atleti locali pronti alla sfida (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arriva in Italia il circuito N1 europeo a Roma il 2 novembre: Cage Warrior 179. Parteciperanno due atleti locali: Andrea Flamminio e Angelo Maria Terenzio, allenati e preparati dall'accademia di combat sport & cross training Alpha Training Center gestita da Michael Bene.I due ragazzi, già Chietitoday.it - Cage Warrior 179: due atleti locali pronti alla sfida Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arriva in Italia il circuito N1 europeo a Roma il 2 novembre:179. Parteciperanno due: Andrea Flamminio e Angelo Maria Terenzio, allenati e preparati dall'accademia di combat sport & cross training Alpha Training Center gestita da Michael Bene.I due ragazzi, già

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I Cage Warriors a Roma, il circuito di MMA torna in Italia - Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship - Cage Warriors o CWFC - è un'associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la ... (tg24.sky.it)

Zdenek Zeman ricoverato a Pescara per un'ischemia: non è in pericolo di vita - Zdenek Zeman ha avuto un nuovo malore ed è ricoverato a Pescara. Il tecnico boemo si trova nella clinica 'Pierangeli' per alcuni controlli a causa di una leggera ischemia dopo che martedì scorso si ... (tg24.sky.it)

I 'Quartieri Criminali' di Simone Cicalone e Mattia Faraoni diventano un libro - Le periferie delle città raccontate nei video virali postati in rete, divenuti ispirazione per il libro “Quartieri Criminali”, edito da DeAgostini e presentato a Roma da ... (ilmessaggero.it)