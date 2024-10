“Bridging the gap – L’industria italiana alla prova del Gcap”, convegno con Mulè (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giorgio MulèROMA – Giovedì 24 ottobre si svolgerà a Roma il convegno “Bridging the gap – L’industria italiana alla prova del Gcap”. Introduce Giorgio Mulè, vice presidente della Camera dei Deputati. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. L'articolo “Bridging the gap – L’industria italiana alla prova del Gcap”, convegno con Mulè L'Opinionista. Lopinionista.it - “Bridging the gap – L’industria italiana alla prova del Gcap”, convegno con Mulè Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) GiorgioROMA – Giovedì 24 ottobre si svolgerà a Roma ilthe gap –del”. Introduce Giorgio, vice presidente della Camera dei Deputati. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. L'articolo “the gap –del”,conL'Opinionista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crescita esponenziale per l’industria audiovisiva italiana : valore della produzione raggiunge oltre 2 miliardi - Questo aumento non è solo indicativo di più opportunità lavorative, ma riflette anche una crescente fiducia da parte degli investitori nella produzione di contenuti. Ricavi e settori di dominio Il 2023 ha segnato un anno di ottimi risultati per l’industria audiovisiva italiana, con ricavi totali che superano i 12 miliardi di euro, registrando un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. (Gaeta.it)

Addio a Merloni - gigante dell’industria e della politica italiana - Merloni è stato una delle personalità più influenti sulla scena industriale italiana del XX secolo. Tuttavia, Merloni aveva ben altre ambizioni. E il nome di Merloni rimarrà per sempre associato a un’idea di qualità, innovazione e responsabilità sociale. Foto Ansa/Quirinale Enrico OliverioL’azienda Ariston diventa rapidamente un simbolo del ‘miracolo economico’ italiano del dopoguerra, ampliando ... (Velvetmag.it)

L’industria italiana affonda. Anche settembre male ordini - giacenze e produzione. Urso vola in Kenya - . Sul risultato complessivo della produzione italiana di settore pesa la grande debolezza del consumo interno che, secondo le stime appena rielaborate, dovrebbe ridursi, del 25,9%, a 4,3 miliardi, impattando sulle consegne dei costruttori italiani, che si fermeranno a 2,7 miliardi (-19,5%), e sulle importazioni (-34,8%). (Ilfattoquotidiano.it)