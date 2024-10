Secoloditalia.it - Boss scarcerato, il centrodestra insorge contro “l’inerzia” dei giudici: “Vicenda scandalosa”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Condannato in appello a 15 anni e due mesi e sottoposto al 41 bis, ildi mafia Giuseppe Corona è statoper la decorrenza dei termini della custodia cautelare. Una circostanza resa possibile dal fatto che la sentenza del 27 marzo scorso non è ancora stata depositata. Si tratta della seconda scarcerazione per decorrenza dei termini avvenuta in pochi giorni: poco più di una settimana fa, erano stati scarcerati novetrapanesi fedelissimi di Matteo Messina Denaro. “Un altro pericolosomafioso esce di carcere a causa delle lentezze dei tribunali”, ha commentato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, annunciando la richiesta al ministro Nordio “di fare chiarezza su quanto avvenuto per accertare le responsabilità di questo fatto gravissimo”. “L’impegnola mafia – ha avvertito – deve riguardare tutti”.