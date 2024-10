Bobbio sotto vetro è un modo irrispettoso di ricordare un grande italiano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ma è questo il modo di celebrare un maestro del pensiero che ha fatto della sobrietà e dell’asciuttezza antiretorica la sua cifra caratteristica, un cultore dell’understatement nella classica declinazione subalpina? I fatti: qualche giorno fa, il 18 ottobre, compleanno di Norberto Bobbio, sotto la casa torinese di via Sacchi 66 dove il filosofo visse quasi tutta la sua lunga esistenza fino alla morte avvenuta il 9 gennaio 2004, è stata scoperta una targa alla memoria, su opportuna proposta del Centro studi Piero Gobetti, opportunamente fatta propria dal Consiglio comunale. Linkiesta.it - Bobbio sotto vetro è un modo irrispettoso di ricordare un grande italiano Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ma è questo ildi celebrare un maestro del pensiero che ha fatto della sobrietà e dell’asciuttezza antiretorica la sua cifra caratteristica, un cultore dell’understatement nella classica declinazione subalpina? I fatti: qualche giorno fa, il 18 ottobre, compleanno di Norbertola casa torinese di via Sacchi 66 dove il filosofo visse quasi tutta la sua lunga esistenza fino alla morte avvenuta il 9 gennaio 2004, è stata scoperta una targa alla memoria, su opportuna proposta del Centro studi Piero Gobetti, opportunamente fatta propria dal Consiglio comunale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Qatar Airways: nel 2025 l’intera flotta di B777 sarà dotata di connessione Starlink - Qatar Airways ha operato il primo volo al mondo con un Boeing 777 equipaggiato con Starlink, sulla rotta da Doha verso Londra. La compagnia di bandiera del Qatar supererà presto l’obiettivo iniziale ... (travelquotidiano.com)

"Rose sine spina", un concerto dell'appennino emiliano-romagnolo - I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Con un eccezionale concerto si concludono in bellezza sabato 26 a ... (corrierecesenate.it)

La vita di Mario Verdone raccontata dal figlio Luca. Il film al Festival di Roma - Come allievo di Mario Verdone (1917-2009), alla Sapienza di Roma, alla fine degli anni Settanta, ho potuto godere di originali lezioni di cinema. Poi, successivamente, come assistente di cattedra, per ... (formiche.net)