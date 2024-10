Blinken, 'progressi con aiuti a Gaza ma non abbastanza' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Israele ha fatto dei "progressi" nella fornitura di aiuti a Gaza, ma non "abbastanza": lo ha detto oggi il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in visita da ieri nel Paese. (ANSA-AFP). Quotidiano.net - Blinken, 'progressi con aiuti a Gaza ma non abbastanza' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Israele ha fatto dei "" nella fornitura di, ma non "": lo ha detto oggi il segretario di Stato americano, Antony, in visita da ieri nel Paese. (ANSA-AFP).

