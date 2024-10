Bill Gates dona 50 milioni di dollari a Kamala Harris, Nyt: “Preoccupato per seconda presidenza Trump” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Bill Gates, una delle persone più ricche del mondo, ha dichiarato in privato di aver recentemente donato circa 50 milioni di dollari a un'organizzazione no-profit che sostiene la corsa presidenziale della vicepresidente Usa Kamala Harris, si legge sul New York Times. La donazione doveva rimanere segreta. Gates, uno dei fondatori di Microsoft, non ha Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) –, una delle persone più ricche del mondo, ha dichiarato in privato di aver recentementeto circa 50dia un'organizzazione no-profit che sostiene la corsa presidenziale della vicepresidente Usa, si legge sul New York Times. Lazione doveva rimanere segreta., uno dei fondatori di Microsoft, non ha

