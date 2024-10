Belen Rodriguez e Fabrizio Corona insieme: “Un abbraccio caloroso” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La relazione tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona è finita da più di 12 anni. Eppure, l’ex coppia è sempre rimasta in ottimi rapporti: più volte, durante le interviste, hanno spesso parlato bene l’uno dell’altra. E se certi amori finiscono male e non vengono più riproposti, quello tra la conduttrice e l’ex re dei paparazzi si è tramutato in un affetto profondo. Così, sono stati sorpresi insieme da Chi: un abbraccio caloroso tra ex, ma nessun ritorno di fiamma. Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sorpresi insieme in un abbraccio caloroso Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi. L’incontro – sembrerebbe casuale (si sono incrociati per motivi differenti) – è avvenuto a Milano, all’hotel Portrait in Porta Venezia. Dilei.it - Belen Rodriguez e Fabrizio Corona insieme: “Un abbraccio caloroso” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La relazione traè finita da più di 12 anni. Eppure, l’ex coppia è sempre rimasta in ottimi rapporti: più volte, durante le interviste, hanno spesso parlato bene l’uno dell’altra. E se certi amori finiscono male e non vengono più riproposti, quello tra la conduttrice e l’ex re dei paparazzi si è tramutato in un affetto profondo. Così, sono stati sorpresida Chi: untra ex, ma nessun ritorno di fiamma.sorpresiin unsono stati paparazzatidal settimanale Chi. L’incontro – sembrerebbe casuale (si sono incrociati per motivi differenti) – è avvenuto a Milano, all’hotel Portrait in Porta Venezia.

