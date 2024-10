Arriva It-Wallet ma solo per 50mila persone | che cosa è e quali sono le prossime fasi

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oggi, 23 ottobre,italiani riceveranno un invito dall’app IO per attivare il servizio di It-, il portafoglio digitale nel quale potrà essere caricata la propria carta di identità, la patente e la carta europea per la disabilità. Anche chiamato portafoglio digitale, It-è uno strumento che permetterà a tutti di caricare i propri documenti di identità e in futuro anche pagare. Per accedere al servizio, per ora, è necessario entrare all’interno dell’applicazione IO, lo strumento ideato per integrare tutti i servizi pubblici. All’interno di Itsi potranno caricare: i documenti personali; quelli professionali (l’appartenenza ad albi, per esempio); certificati anagrafici ed elettorali; tessere e abbonamenti. Il via perIl 15 luglio i selezionati erano appena un migliaio. Oggi i designati a sperimentare It-saranno