Abruzzo24ore.tv - Arriva It-Wallet e i Pericoli del Web

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma - Dal debutto di IT-, il portafoglio digitale, la vita degli italiani cambia con nuovi strumenti sempre a portata di smartphone. IT-, il portafoglio digitale integrato nell’app IO, ha fatto il suo esordio oggi, 23 ottobre. In questa fase iniziale, l’applicazione sarà disponibile per 50.000 cittadini, ma entro il 5 dicembre sarà aperta a tutti gli italiani. Questa innovazione consentirà di digitalizzare documenti, come la patente e la tessera sanitaria, attribuendo loro valore legale e rendendoli immediatamente utilizzabili tramite smartphone per le interazioni quotidiane. Documenti digitali: cosa si può caricare su IT-Grazie all'IT-, gli italiani potranno semplificare la gestione dei propri documenti.