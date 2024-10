Gaeta.it - Arresto di un tunisino con 25 kg di hashish: il tentativo di fuga della polizia di frontiera

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidente stradale sul valico di Olivetta San Michele ha portato all’di unsospettato di traffico internazionale di droga. Ladiha bloccato il soggetto, il quale, nonostante gli agenti avessero imposto l’alt, ha tentato di sfuggire al controllo. Nella sua auto, gli agenti hanno rinvenuto un borsone contenente 25 chilogrammi di, portando alla sua detenzione e successivo trasferimento in carcere a Sanremo. Ildi eludere le forze dell’ordine Nel fine settimana scorso, sulla strada statale 20 del Col di Tenda, unha cercato di evitare i controllidi, optando per una strada secondaria per non incappare nel posto di blocco all’ingresso di Ventimiglia, nota per l’intensificato traffico di immigrati clandestini.