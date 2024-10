Ance, focus su cantieri e sicurezza: confronto con l’Ispettorato del lavoro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTre morti in media al giorno il 2023. Un dato nazionale e in leggero aumento.Mario Ferraro ha promosso questa mattina un focus dell’Ance Benevento organizzato presso il Teatro La Salle su ‘Patente a Crediti nei cantieri, Strumento per la sicurezza sul lavoro’. Giuseppe Patania, Direttore Generale dell’Ispettorato Interregionale del lavoro del Sud Italia ha sottolineato queste criticità: “Manca prevenzione, leggi su sicurezza e impegno su protocolli”. Chi deve operare in questo settore dovrà disporre di alcuni requisiti che preliminarmente verranno vagliati da un’agenzia, quindi dall’agenzia dell’Ispettorato: regolarità contributiva e fiscale, adozione del documento di valutazione dei rischi oltre che il completamento di tutta la formazione obbligatoria a carico del dirigente e delle figure che hanno responsabilità nell’esecuzione dei lavori. Anteprima24.it - Ance, focus su cantieri e sicurezza: confronto con l’Ispettorato del lavoro Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTre morti in media al giorno il 2023. Un dato nazionale e in leggero aumento.Mario Ferraro ha promosso questa mattina undell’Benevento organizzato presso il Teatro La Salle su ‘Patente a Crediti nei, Strumento per lasul’. Giuseppe Patania, Direttore Generale delInterregionale deldel Sud Italia ha sottolineato queste criticità: “Manca prevenzione, leggi sue impegno su protocolli”. Chi deve operare in questo settore dovrà disporre di alcuni requisiti che preliminarmente verranno vagliati da un’agenzia, quindi dall’agenzia del: regolarità contributiva e fiscale, adozione del documento di valutazione dei rischi oltre che il completamento di tutta la formazione obbligatoria a carico del dirigente e delle figure che hanno responsabilità nell’esecuzione dei lavori.

