(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilcontro il regista franco-polacco Romanperdi una minorenne avvenuto nel 1973 in California, previsto per l'agosto 2025, è stato annullato dopo untra le: lo ha detto all'Afp il suo avvocato americano. La sua presenza in tribunale sarebbe stata molto ipotetica, dato che il regista 91enne era fuggito dalla giustizia americana nel 1977 dopo essere stato condannato in un altro caso in cui era stato incriminato perdi minore. Il caso del 1973 e' stato "risolto durante l'estate dopo la reciproca soddisfazione delle" e ile' stato "formalmente annullato", ha reso noto il legale, Alexander Rufus -Isaacs in una e-mail. Secondo la denuncia presentata l'anno scorso, Romanavrebbe portato l'allora adolescente - anonima nel documento - in un ristorante di Los Angeles nel 1973.