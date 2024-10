WWE: Lilian Garcia celebra il ritorno in WWE e augura il meglio a Samantha Irvin (Di martedì 22 ottobre 2024) Lilian Garcia è entusiasta di essere tornata in WWE dopo il suo ritorno durante l’episodio della scorsa notte di Raw. Garcia è tornata come ring announcer per il brand rosso, sostituendo Samantha Irvin, che ha lasciato il ruolo. Irvin ha annunciato la sua uscita con una lunga dichiarazione condivisa sui social media, in cui ha espresso la sua gratitudine alla WWE e ai suoi fan. Su Instagram, Garcia ha condiviso la sua emozione per essere tornata in WWE dopo tanti anni e ha parlato della sua ansia per la sua prima serata di ritorno al lavoro. Lilian Garcia torna in WWE dopo 8 anni e condivide la sua gioia attraverso i social Su Instagram, Garcia ha condiviso la sua emozione per essere tornata in WWE dopo tanti anni e ha parlato della sua ansia per la sua prima serata di ritorno al lavoro. “Beh, ora lo sapete. Zonawrestling.net - WWE: Lilian Garcia celebra il ritorno in WWE e augura il meglio a Samantha Irvin Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 22 ottobre 2024)è entusiasta di essere tornata in WWE dopo il suodurante l’episodio della scorsa notte di Raw.è tornata come ring announcer per il brand rosso, sostituendo, che ha lasciato il ruolo.ha annunciato la sua uscita con una lunga dichiarazione condivisa sui social media, in cui ha espresso la sua gratitudine alla WWE e ai suoi fan. Su Instagram,ha condiviso la sua emozione per essere tornata in WWE dopo tanti anni e ha parlato della sua ansia per la sua prima serata dial lavoro.torna in WWE dopo 8 anni e condivide la sua gioia attraverso i social Su Instagram,ha condiviso la sua emozione per essere tornata in WWE dopo tanti anni e ha parlato della sua ansia per la sua prima serata dial lavoro. “Beh, ora lo sapete.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Is Samantha Irvin joining AEW after WWE exit? - Samantha Irvin’s unexpected departure from WWE has sparked widespread speculation among fans that she might be making a move to AEW. (khelnow.com)

"WELCOME BACK!” - WWE Hall of Famer Expresses Excitement Over Lilian Garcia's Return - WWE Hall of Famer Mick Foley expressed excitement on Instagram over the return of iconic WWE ring announcer Lilian Garcia on RAW. Garcia is beloved by ... (timesofindia.indiatimes.com)

Lilian Garcia returns as WWE Raw ring announcer after Samantha Irvin’s departure - Thank you to every WWE fan who accepted me said Irvin on her journey as Garcia takes over as WWE's ring announcer. (tribune.com.pk)