WTA Tokyo Boulter avanza con Hon Uchijima nega il successo a Stojsavljevic

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il torneo WTA diha visto concludersi il primo turno: sul cemento giapponese non ci saranno più rappresentanti italiane dopo il ko di Elisabetta Cocciaretto al cospetto della statunitense McCartney Kessler, che si guadagna il diritto di sfidare Daria Kasatkina nella tornata successiva. Bene Katie, che domina il primo set contro Priscilla Hon in nemmeno 30 minuti per poi rilassarsi un po’ troppo quando va a servire per il match. L’australiana riesce nel controbreak ma alla britannica basta rimettersi un minimo in ritmo per avere ragione della sua avversaria e andare ad affrontare la giapponese Kyoka Okamura, che ha battuto la qualificata Hailey Baptiste dopo essere stata ripescata da lucky loser.