Viminale dà mandato ad Avvocaturaricorsi contro ordinanze

Viminale dà mandato ad Avvocatura,ricorsi contro ordinanze (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ministero dell'Interno ha dato mandato all'Avvocatura di Stato per presentare il ricorso in Cassazione contro le ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma che non hanno convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio in Albania. Il nodo posto dal Viminale è la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri.

Il Viminale dà mandato all’Avvocatura per presentare ricorso contro le ordinanze sui migranti - Il nodo posto dal ministero dell’Interno è la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri e il travisamento della sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia europea. In sostanza, sostiene il ministero, mentre il verdetto Ue implica che non possano essere considerati sicuri Paesi in cui ci siano zone insicure, nel caso italiano sia il Bangladesh che l’Egitto, luoghi di ... (Lettera43.it)

Migranti - il Viminale ricorre contro il tribunale di Roma sul caso Albania : mandato all’avvocatura di Stato - “Questo significa – ha spiegato Nordio – che lo Stato non può disapplicarla”. Il nodo posto dal Viminale è la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri. Se un giudice vorrà smontare l’impianto dovrà ora rivolgersi alla Corte Costituzionale. Palazzo Chigi non esclude che qualche magistrato possa disapplicare la norma, sempre interpretando la sentenza della Corte di Giustizia Ue ... (Quotidiano.net)

