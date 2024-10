VIDEO/ Black out a Salerno, parla l’assessore Galdi: “Ecco perché” (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “I nuovi quadri sono a norma di sicurezza e comunque più sensibili dei precedenti, per cui le dispersioni che in alcune zone si verificano con l’umidità fanno ripetere il distacco dell’energia elettrica per motivi di sicurezza”. È direttamente l’assessore alla mobilità che si occupa anche della pubblica illuminazione, Rocco Galdi a spiegare i motivi che anche nello scorso weekend hanno lasciato al buio alcune zone della città di Salerno. Anche ieri sera, in via Galoppo si è verificata un’interruzione e questa mattina, attraverso un sopralluogo, con i tecnici di Edison è stato individuato il punto critico. Le linee sono vetuste in molti punti e per questo il Comune di Salerno sta intervenendo localmente. Anteprima24.it - VIDEO/ Black out a Salerno, parla l’assessore Galdi: “Ecco perché” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “I nuovi quadri sono a norma di sicurezza e comunque più sensibili dei precedenti, per cui le dispersioni che in alcune zone si verificano con l’umidità fanno ripetere il distacco dell’energia elettrica per motivi di sicurezza”. È direttamentealla mobilità che si occupa anche della pubblica illuminazione, Roccoa spiegare i motivi che anche nello scorso weekend hanno lasciato al buio alcune zone della città di. Anche ieri sera, in via Galoppo si è verificata un’interruzione e questa mattina, attraverso un sopralluogo, con i tecnici di Edison è stato individuato il punto critico. Le linee sono vetuste in molti punti e per questo il Comune dista intervenendo localmente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via Riva Reno - ad altezza strada il fiume scoperchiato. Blackout in tutto il quartiere | VIDEO - Città allagata, evacuazioni in. . . QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Il fiume Reno pericolosamente vicino al livello della strada. È successo in via Riva di Reno, dove il corso d’acqua è stato scoperchiato in seguito ai lavori legati alla realizzazione della linea del tram. (Bolognatoday.it)

Via Riva Reno - il fiume scoperchiato ad altezza strada. Blackout in tutto il quartiere | VIDEO - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Il fiume Reno pericolosamente vicino al livello della strada. . . . Città allagata, evacuazioni in. È successo in via Riva di Reno, dove il corso d’acqua è stato scoperchiato in seguito ai lavori legati alla realizzazione della linea del tram. (Bolognatoday.it)

“Col rap è più difficile distinguere cos’è giusto da cos’è sbagliato. I videogiochi tra le mie fonti di ispirazione” : Artie 5ive volto di Call of Duty : Black Ops 6 - Non interromperei la carriera da artista per fare l’attore perché mi sentirei comunque a mio agio nel rappresentare sempre le sfaccettature di me stesso. L’artista di Bicocca (Milano) è il volto principale della campagna italiana “Caccia alla verità”, a testimonianza dell’oramai stretta vicinanza che lega il rap con i videogiochi. (Ilfattoquotidiano.it)