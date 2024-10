“Vicinanza e massima solidarietà all’azienda, ai titolari e a tutti i dipendenti” (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – “Vicinanza e massima solidarietà all’azienda, ai titolari e a tutti i dipendenti”. Così Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro, esprime i suoi sentimenti in merito al vasto incendio che nella serata e nella notte fra lunedì e martedì ha colpito la Donati Legnami, marchio storico del territorio. “Appena avvisato di quanto stava avvenendo” dichiara il sindaco “mi sono recato sul posto e mi sono personalmente reso conto di quanto fosse esteso e distruttivo il focolaio. Sono rimasto lì a lungo e colgo l’occasione per esprimere il più sentito ringraziamento all’opera dei Vigili del Fuoco, i nostri e quelli provenienti da fuori, che con la loro professionalità e anche il loro coraggio hanno impedito che le conseguenze dell’incendio assumessero proporzioni maggiori e pericolose anche per le attività circostanti”. Lanazione.it - “Vicinanza e massima solidarietà all’azienda, ai titolari e a tutti i dipendenti” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – “, aie a”. Così Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro, esprime i suoi sentimenti in merito al vasto incendio che nella serata e nella notte fra lunedì e martedì ha colpito la Donati Legnami, marchio storico del territorio. “Appena avvisato di quanto stava avvenendo” dichiara il sindaco “mi sono recato sul posto e mi sono personalmente reso conto di quanto fosse esteso e distruttivo il focolaio. Sono rimasto lì a lungo e colgo l’occasione per esprimere il più sentito ringraziamento all’opera dei Vigili del Fuoco, i nostri e quelli provenienti da fuori, che con la loro professionalità e anche il loro coraggio hanno impedito che le conseguenze dell’incendio assumessero proporzioni maggiori e pericolose anche per le attività circostanti”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cronista aggredito massima solidarietà a Gabriele Altemura - Il diritto di informare è sancito dalla Costituzione. Così come il presidente di Assostampa Toscana, Sandro Bennucci e tutti gli orgamismi dirigenti si dichiarano al fianco del collega Gabriele Altemura. Massima solidarietà a Gabriele Altemura, il giornalista in forza all’emittente pisana 50Canale aggredito mentre stava ocumentando un fatto di cronaca a Torre del Lago. (Lanazione.it)

Odio social contro la ristoratrice : "Tieni duro - massima solidarietà" - Il giorno stesso della pubblicazione ha ricevuto chiamate anonime: "Comunisti, spero che il vostro locale bruci". Lei smentisce: "Mi attengo alle tariffe statali. g. La reazione, sul web ma non solo, è stata immediata. Chiunque lavori da me, anche in prova, non prende meno di 8 euro all’ora". Lei ha risposto con un video pubblicato online, dove tanti clienti e colleghi le hanno mostrato ... (Ilrestodelcarlino.it)