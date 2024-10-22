Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 10:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 09 : 45 - 35 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA CODE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO VERSO ROMA PROSEGUENDO PIU AVANTI SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E FIORENTINI MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 09 : 15 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 09. 05 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA CODE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO VERSO ROMA PROSEGUENDO PIU AVANTI SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOR CERVARA E FIORENTINI MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CI SONO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA SUL RACCORDO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 08 : 45 - 35 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL MOMENTO IL TRAFFICO E SCORREVOLE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGITA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 ROMA TERAMO E PIU AVANTI CODE TRA VIA CASILINA E VIA APPIA MENTRE IN CARREGGITA ESTERNA SI PROCEDE A ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza