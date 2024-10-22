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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 10:30 (Di martedì 22 ottobre 2024) Viabilità DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 10.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA Regione E SUL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGITA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’A24 Roma TERAMO. SUL TRATTO URBANO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE SU VIA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE CODE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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