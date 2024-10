Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 10:30

(Di martedì 22 ottobre 2024)DEL 22 OTTOBREORE 10.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLAE SUL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGITA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’A24TERAMO. SUL TRATTO URBANO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE SU VIA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE CODE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONEDA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral