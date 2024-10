Turista argentino: "Sono arrivato a Palermo e mi hanno rubato subito la moto da 30 mila euro" (Di martedì 22 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un Turista argentino vittima del furto della sua moto a PalermoUna vacanza finita male. Anzi, mai iniziata. La mia avventura in Sicilia ha avuto un avvio catastrofico, con il furto della mia moto, una BMW R1250GS Adventure, targata FH55904, comprata a Palermotoday.it - Turista argentino: "Sono arrivato a Palermo e mi hanno rubato subito la moto da 30 mila euro" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di unvittima del furto della suaUna vacanza finita male. Anzi, mai iniziata. La mia avventura in Sicilia ha avuto un avvio catastrofico, con il furto della mia, una BMW R1250GS Adventure, targata FH55904, comprata a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Weekend del Mototurista 2024 : a Gabicce tre giorni di eventi tra inclusività e motori - La presentazione dell'evento L'evento è stato presentato lo scorso 27 agosto a Gabicce, alla presenza di Francesco Ceccarelli, presidente di Visit Gabicce; Gian Piero Papasodero, ideatore del progetto Route 21; Marila Girolomoni, Sindaca del Comune di Gabicce Mare di Gabicce Mare; Raimondo Porcelli, Luogotenente della Capitaneria di Porto di Gabicce Mare; Matteo Sanchioni, ViceSindaco e ... (Ilrestodelcarlino.it)

Terribile frontale frontale auto-moto a Tremosine : grave turista - ferita anche la moglie - Marito e moglie, lui 63 anni, lei qualche anno in meno, procedevano in salita appunto in via Dalco, una via molto stretta, quando per ragioni in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente con un'Audi, a sua volta guidata da un turista tedesco, che scendeva. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Salò. (Ilgiorno.it)

Si schianta in moto . Grave un turista 57enne - Il secondo incidente è avvenuto alle 11,15 di ieri mattina lungo la strada provinciale in località Ete Caldarette di Fermo, dove si sono scontrati una moto e una utilitaria. Alla fine tre persone sono rimaste ferite: una ragazze e un uomo anziano che hanno riportato lesioni leggere, trasferiti al pronto soccorso, ma ad avere la peggio è stato l’uomo di 50 anni. (Ilrestodelcarlino.it)