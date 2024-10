"Troppa pioggia, suolo ‘impotente’" (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ultimo mese nel bacino del fiume Reno sono caduti 470 millimetri di pioggia in Appennino (pari al 60% dell’intera piovosità annuale media) e 260 millimetri nella pianura bolognese (il 25% dei 650 millimetri annui). Quindi, le precipitazioni "importanti" di questi ultimi giorni (120 millimetri in montagna, 170-180 nella fascia pedecollinare e 50 in pianura) si sono riversate su "suoli del tutto saturi e senza possibilità di ulteriore assorbimento". Lo ha segnalato in un report ieri il Consorzio della bonifica renana, precisando che negli ultimi giorni si sono verificati "18 ulteriori rotte e sormonti arginali dei corsi d’acqua regionali" che hanno scaricato nel reticolo di bonifica. Ilrestodelcarlino.it - "Troppa pioggia, suolo ‘impotente’" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ultimo mese nel bacino del fiume Reno sono caduti 470 millimetri diin Appennino (pari al 60% dell’intera piovosità annuale media) e 260 millimetri nella pianura bolognese (il 25% dei 650 millimetri annui). Quindi, le precipitazioni "importanti" di questi ultimi giorni (120 millimetri in montagna, 170-180 nella fascia pedecollinare e 50 in pianura) si sono riversate su "suoli del tutto saturi e senza possibilità di ulteriore assorbimento". Lo ha segnalato in un report ieri il Consorzio della bonifica renana, precisando che negli ultimi giorni si sono verificati "18 ulteriori rotte e sormonti arginali dei corsi d’acqua regionali" che hanno scaricato nel reticolo di bonifica.

