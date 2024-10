Stanziati 39 milioni di euro per migliorare la viabilità nei comuni della regione Abruzzo

Stanziati 3,9 milioni di euro per migliorare la viabilità nei comuni della regione Abruzzo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta Regionale dell’Abruzzo ha deliberato un significativo stanziamento di fondi destinati a migliorare la sicurezza delle strade nei comuni locali. Grazie alla legge 145/2018, un importo totale di 3.934.200 euro sarà utilizzato per interventi mirati alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie. Questa decisione arriva in un contesto di crescente preoccupazione per le condizioni delle strade e le difficoltà finanziarie delle amministrazioni locali. Fondi destinati alla viabilità comunale Nel corso dell’ultima riunione, l’assessore alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, ha annunciato l’assegnazione di contributi significativi che mirano a sostenere i comuni nel garantire la sicurezza delle strade. Gaeta.it - Stanziati 3,9 milioni di euro per migliorare la viabilità nei comuni della regione Abruzzo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta Regionale dell’ha deliberato un significativo stanziamento di fondi destinati ala sicurezza delle strade neilocali. Grazie alla legge 145/2018, un importo totale di 3.934.200sarà utilizzato per interventi mirati alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie. Questa decisione arriva in un contesto di crescente preoccupazione per le condizioni delle strade e le difficoltà finanziarie delle amministrazioni locali. Fondi destinati allacomunale Nel corso dell’ultima riunione, l’assessore alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, ha annunciato l’assegnazione di contributi significativi che mirano a sostenere inel garantire la sicurezza delle strade.

