Sorpreso con hashish in casa: il 40enne in gravi guai legali! (Di martedì 22 ottobre 2024) Chieti - Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo che i carabinieri hanno scoperto droga e attrezzature per lo spaccio durante un controllo domiciliare. Un uomo di 40 anni, già sottoposto a misure di affidamento ai servizi sociali, si è trovato nei guai dopo un controllo dei carabinieri nella sua abitazione. L'operazione è scaturita dalla necessità di verificare il rispetto degli obblighi di permanenza domiciliare notturna imposti dall'autorità giudiziaria. Durante l'ispezione, i militari hanno percepito un forte odore di hashish, il che li ha portati a richiedere un'approfondita perquisizione dell'immobile. La perquisizione ha dato risultati significativi: all'interno dell'appartamento, sono stati rinvenuti circa 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione, attrezzature per il confezionamento della sostanza stupefacente e una somma di denaro contante.

