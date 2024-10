Ilrestodelcarlino.it - Rosetta Berardi presenta il suo libro di poesie

(Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì alle 18, nella libreria Feltrinelli di Ravenna in via Diaz 14, ci sarà lazione deldi(nella foto) ’Un paese nell’anima.e immagini’, fresco di stampa per le Edizioni del Girasole. Il volume reca le introduzioni di Ermanna Montanari (cofondatrice del ’Teatro delle Albe’, del ’Centro di Ricerca Vocale e Sonora Malagola’ e condirettrice artistica degli spettacoli classici del Teatro Olimpico di Vicenza) e di Domenico Amoroso (già promotore del Museo d’Arte Contemporanea e direttore dei Musei Civici di Caltagirone, ora sovrintendente scientifico del Museo della Ganzaria). Le liriche disono suddivise in quattro capitoli: ’Poemetti dell’inconscio’, ’Appunti di viaggio’, ’In forma di haiku’, ’Dediche’. Il volume è corredato da 15 foto a colori dell’autrice sul paese natio.