Romano | Rinnovo Kvara il Napoli ha preparato una nuova proposta da oltre 5 6mln

MERCATO - Romano: "Napoli, pronta una nuova offerta per il rinnovo di Kvaratskhelia da oltre 5/6 milioni di euro a stagione" - "Il Napoli ha già preparato una nuova proposta contrattuale per Khvicha Khvaratskhelia con un aumento di stipendio di oltre € 5/6 milioni netti a stagione. Si prevede che le trattative con il suo camp ... (napolimagazine.com)

Retegui: In argentina c’è chi lo rimpiange - Visualizzazioni: 291 Mateo Retegui continua a brillare nel campionato italiano.Con 8 gol in 8 partite di Serie A, a cui si aggiungono le 2 reti realizzate con la maglia della Nazionale italiana, l’att ... (calciostyle.it)

Il Napoli alle prese col 'caso' Kvara, Conte prepara sfide top - Il primo posto in campionato, ma anche il 'caso' del complicato rinnovo di Kvaratskhelia. Sono le due facce della medaglia-Napoli, con il club in attesa di capire come evolverà la trattativa con il ... (ansa.it)