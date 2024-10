Recuperati i giardini storici dell’Archivio di Stato di Napoli (Di martedì 22 ottobre 2024) I napoletani ei turisti possono tornare a godere dei giardini storici dell’Archivio di Stato restaurati e consigliati al loro splendore originario grazie a un finanziamento a valere sul Pnrr del valore di 2 milioni di euro. Con la conclusione del recupero dei giardini si completa il restauro architettonico avviato negli anni scorsi dalla Regione Campania con fondi europei nell’ambito del programma Centro Antico di Napoli: valorizzazione del sito Unesco’. Al progetto ha collaborato l’associazione ‘EroiNormali, incubatore di pensiero civico e iniziative di pubblica utilità. «Restituiamo alla città uno spazio fino ad oggi inibito – ha detto Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli – e lo facciamo seguendo i dettati dell’ecosostenibilità. Stiamo dimostrando alla città che si deve lavorare in sinergia con le istituzioni e anche con le associazioni». Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I napoletani ei turisti possono tornare a godere deidirestaurati e consigliati al loro splendore originario grazie a un finanziamento a valere sul Pnrr del valore di 2 milioni di euro. Con la conclusione del recupero deisi completa il restauro architettonico avviato negli anni scorsi dalla Regione Campania con fondi europei nell’ambito del programma Centro Antico di: valorizzazione del sito Unesco’. Al progetto ha collaborato l’associazione ‘EroiNormali, incubatore di pensiero civico e iniziative di pubblica utilità. «Restituiamo alla città uno spazio fino ad oggi inibito – ha detto Candida Carrino, direttricedidi– e lo facciamo seguendo i dettati dell’ecosostenibilità. Stiamo dimostrando alla città che si deve lavorare in sinergia con le istituzioni e anche con le associazioni».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Archivio di Stato di Napoli : grazie al Pnrr restaurati gli storici giardini. Restituito un gioiello verde alla città - Questo risultato rappresenta un esempio straordinario di sviluppo degli Istituti archivistici come poli culturali aperti alla cittadinanza, e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile”. it. L'articolo Archivio di Stato di Napoli: grazie al Pnrr restaurati gli storici giardini. (Ildenaro.it)

Interno Verde : apertura straordinaria dei giardini storici di Vicenza - Due giorni dedicati ai curiosi, a quelli che davanti a un portone chiuso iniziano a sognare i giardini che non possono vedere. Interno Verde è la manifestazione che per un weekend - sabato 28 e domenica 29 settembre - renderà possibile visitare i più suggestivi e curiosi giardini privati del... (Vicenzatoday.it)

Parchi e giardini storici in Toscana : restyling con fondi Pnrr - “La Toscana ritengo stia impiegando bene le risorse messe a disposizione dal PNRR. Parchi e giardini storici in Toscana: restyling con fondi Pnrr. Parchi e giardini storici in Toscana: restyling con fondi Pnrr. Convegno dal titolo ‘Parchi e Giardini storici finanziati dal Pnrr’, organizzato da Sistema Museale di Ateneo (SMA), Regione Toscana e Ministero della Cultura a Villa La Quiete, a ... (Corrieretoscano.it)