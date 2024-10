Re Carlo accarezza un alpaca ma l’animale gli starnutisce addosso: la reazione del sovrano è virale – VIDEO (Di martedì 22 ottobre 2024) Le premesse non erano delle migliori già prima della partenza, ma la realtà si sta rivelando assai più insidiosa per re Carlo III. Il sovrano è arrivato in Australia per l’importante royal tour che lo vede impegnato assieme alla moglie Camilla ma, dopo la contestazione della senatrice indipendentista Lidia Thorpe, che gli ha gridato “Non sei il nostro re!” in Parlamento, ha dovuto fare i conti anche con lo sputo di un alpaca. E’ successo durante la tappa a Canberra, che ha riservato al Re un incontro decisamente fuori programma: un alpaca di nome Hephner, che non ha mancato di farsi notare in maniera piuttosto curiosa. Dopo aver deposto una corona di fiori al War Memorial, Carlo si è avvicinato alla folla che lo attendeva all’esterno. Tra i presenti, c’era Robert Fletcher, accompagnato dal suo alpaca Hephner, vestito per l’occasione con una corona e un papillon dorato. Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo accarezza un alpaca ma l’animale gli starnutisce addosso: la reazione del sovrano è virale – VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le premesse non erano delle migliori già prima della partenza, ma la realtà si sta rivelando assai più insidiosa per reIII. Ilè arrivato in Australia per l’importante royal tour che lo vede impegnato assieme alla moglie Camilla ma, dopo la contestazione della senatrice indipendentista Lidia Thorpe, che gli ha gridato “Non sei il nostro re!” in Parlamento, ha dovuto fare i conti anche con lo sputo di un. E’ successo durante la tappa a Canberra, che ha riservato al Re un incontro decisamente fuori programma: undi nome Hephner, che non ha mancato di farsi notare in maniera piuttosto curiosa. Dopo aver deposto una corona di fiori al War Memorial,si è avvicinato alla folla che lo attendeva all’esterno. Tra i presenti, c’era Robert Fletcher, accompagnato dal suoHephner, vestito per l’occasione con una corona e un papillon dorato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Re Carlo in Australia contestato da una senatrice aborigena : «Ridateci la nostra terra - sei un genocida» : il viaggio del sovrano (nel suo momento più difficile) - Il viaggio di Re Carlo in Australia si sta prospettando non proprio facilissimo. Il sovrano è stato contestato da una senatrice aborigena, che ha accusato la corona di aver rubato le... (Ilmattino.it)

Australia - re Carlo contestato da senatrice aborigena Thorpe : "Genocida - ridacci la nostra terra - non sei il nostro sovrano" - VIDEO - Il viaggio di Carlo III in Australia si è concluso con una protesta decisamente accese: la senatrice Lidia Thorpe ha iniziato ad urlare contro il sovrano prima di essere allontanata dalla sala Re Carlo III è stato contestato da una senatrice aborigena durante il suo discorso a Canberra, nell' . (Ilgiornaleditalia.it)

Re Carlo III in Australia. La prima visita del sovrano all’estero dopo il tumore - Re Carlo III arriva in Australia. È la sua prima volta da sovrano in Oceania. The post Re Carlo III in Australia. La prima visita del sovrano all’estero dopo il tumore first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)