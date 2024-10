Pontesecco, in coda come un anno fa: «Ma niente quarta corsia» (Di martedì 22 ottobre 2024) VIABILITÀ . Ancora disagi in uscita dalla città, situazione appesantita dai cantieri Teb. Bergamo e Ponteranica aspettano l’ok del ministero per il corridoio reversibile. Ecodibergamo.it - Pontesecco, in coda come un anno fa: «Ma niente quarta corsia» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) VIABILITÀ . Ancora disagi in uscita dalla città, situazione appesantita dai cantieri Teb. Bergamo e Ponteranica aspettano l’ok del ministero per il corridoio reversibile.

