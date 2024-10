Pesanti disagi sulla linea Venezia-Trieste per cinque weekend (Di martedì 22 ottobre 2024) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) comunica che eseguirà importanti interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale sulla linea Venezia-Trieste. Per consentire l’operatività dei cantieri però sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Portogruaro Veneziatoday.it - Pesanti disagi sulla linea Venezia-Trieste per cinque weekend Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) comunica che eseguirà importanti interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale. Per consentire l’operatività dei cantieri però sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Portogruaro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guasto sulla linea Venezia-Udine : traffico bloccato e treni con 2 ore di ritardo. La rabbia degli utenti : «Nessuno ci sa dare spiegazioni» - TREVISO ? Guasto alla linea ferroviaria Venezia-Udine: treni cancellati o con enormi ritardi e utenti imbestialiti. La circolazione, come si legge in una nota diramata nel... (Ilgazzettino.it)

Tragedia sulla linea Bologna-Venezia : operaio morto travolto da un treno. Sciacallaggio a sinistra - L'articolo Tragedia sulla linea Bologna-Venezia: operaio morto travolto da un treno. Un tragico incidente ha paralizzato la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Venezia venerdì il 4 ottobre 2024, causando disagi significativi per i viaggiatori. Le polemiche, in fondo, non risolvono nulla, e forse un giorno Bonelli e i suoi troveranno argomenti più solidi su cui fare leva, o forse no. (Secoloditalia.it)

Chi era Attilio Franzini - l’operaio ucciso da un treno mentre lavorava sulla linea Bologna-Venezia - La vittima dell'incidente ferroviario sulla linea Bologna-Venezia è l'operaio 47enne Attilio Franzini. Un treno lo ha travolto mentre lavorava lungo i binari.Continua a leggere . (Fanpage.it)