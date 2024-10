Patatine al forno croccanti come quelle fritte | il trucco segreto

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Esiste unper preparare leal, anzi ancora di più. Saporitissime, dall’invitante crosticina dorata, ma sane e genuine, con questa ricettina sfiziosa, non friggeremo più le patate, le inforneremo sempre! Riuscire nell’intento non è affatto difficile se si conoscono i passaggi giusti. Una volta sbucciate e affettate le patate, dovremo sbollentarle per 2 minuti appena prima di procedere alla cottura in. Ricordiamoci di asciugarle benissimo, tamponandole più e più volte. Ora non ci resta che “impanarle” per così dire in un mix di spezieil pepe e la paprika e nell’amido di mais. Quest’ultimo, assorbirà l’eccesso di umidità e lo trasformerà in una crosticinassima e appagante, propriole classiche