Lanazione.it - “...nel cassetto di Riccardo Marasco” ecco il cd

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Il 26 ottobre al Circolo Arci Aurora di Arezzo alle 22, luogo del cuore per amici e collaboratori dici sarà il concerto di presentazione del Cd “neldi” prodotto dall’Associazione Culturale Musicanti del Piccolo Borgo con la direzione artistica di Silvio Trotta per l’etichetta discografica RadiciMusic Records. Questo concerto è frutto del recupero e della valorizzazione di brani mai incisi ma abitualmente cantati dadurante la sua carriera. Alcuni sono scritti da lui, altri brani sono di altri autori, ben due del grande Egisto Malfatti. Poi un brano religioso quasi a continuare la ricerca nel repertorio popolare spirituale iniziata con “Pace non più guerra” del 1998.