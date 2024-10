Napoli, muore ciclista investito da un camion (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente mortale a Napoli stamattina dove un camion ha travolto un ciclista di 86 anni in via Argine. Inutili i soccorsi: l’uomo, ricoverato all’ospedale del Mare, è deceduto dopo circa un’ora. L’impatto si è verificato poco prima delle 11 tra via Argine e via Principe di Napoli: ad investire l’anziano, che era in sella a una bicicletta da corsa, un autoarticolato proveniente da Cercola (Napoli) e diretto verso il centro della città . L’autista del mezzo pesante si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono giunti un’ambulanza e gli uomini dell’infortunistica stradale. A breve l’autista – fermato dalla Polizia Municipale – sarà sottoposto agli accertamenti tossicologici del caso. L'articolo Napoli, muore ciclista investito da un camion proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Napoli, muore ciclista investito da un camion Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente mortale astamattina dove unha travolto undi 86 anni in via Argine. Inutili i soccorsi: l’uomo, ricoverato all’ospedale del Mare, è deceduto dopo circa un’ora. L’impatto si è verificato poco prima delle 11 tra via Argine e via Principe di: ad investire l’anziano, che era in sella a una bicicletta da corsa, un autoarticolato proveniente da Cercola () e diretto verso il centro della città . L’autista del mezzo pesante si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono giunti un’ambulanza e gli uomini dell’infortunistica stradale. A breve l’autista – fermato dalla Polizia Municipale – sarà sottoposto agli accertamenti tossicologici del caso. L'articoloda unproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico incidente a Napoli : un ciclista di 86 anni investito da un camion in via Argine - La velocità del camion e la possibile distrazione dell’autista sono tra le ipotesi investigate dalle autorità competenti. La dinamica dell’incidente ha scosso non solo i residenti, ma anche i passanti che sono stati testimoni di questa tragedia. L’arrivo dei soccorsi e le indagini in corso Dopo l’impatto, sono stati prontamente allertati i servizi di emergenza. (Gaeta.it)

Incidente sulla tangenziale di Napoli : motociclista in ospedale - cercasi automobilista fuggitivo - Dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in una delle zone più trafficate della Tangenziale di Napoli. Grazie a questo lavoro meticoloso, le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire il profilo del conducente e a identificarlo in tempi relativamente brevi. L’intervento tempestivo delle autorità competenti ha avviato una celerità d’azione per identificare il colpevole e ... (Gaeta.it)

Investì e uccise un giovane motociclista in galleria a Napoli : identificato grazie ai video - Anche l’auto è stata sequestrata. Decisive le immagini di videosorveglianza della galleria e dei locali della zona. Nei suoi confronti è scattato anche il sequestro della patente. Sul posto sono stati rinvenuti frammenti riconducibili ad altro mezzo diverso dallo scooter. Sono state acquisite quindi anche le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti nelle ipotetiche vie di ... (Ildenaro.it)