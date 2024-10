Musetti-Monfils in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Lorenzo Musetti sfiderà Gael Monfils nel secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Entrambi i giocatori hanno debuttato vincendo un derby: Musetti ha sconfitto Lorenzo Sonego, mentre Monfils ha piegato Quentin Halys. Si preannuncia particolarmente equilibrato e avvincente l’incontro che mette in palio un posto ai quarti: l’azzurro predilige altre superfici ma ha dimostrato di poter fare bene anche in queste condizioni di gioco, mentre il francese ha grande esperienza, che però vuol dire anche una certa età e dunque meno brillantezza. Musetti conduce 2-1 nei precedenti (le due vittorie sono arrivate nel 2024, entrambe sulla terra di Parigi – Roland Garros e Olimpiadi), ma Monfils ha vinto l’unico confronto sul veloce, nel 2021 proprio a Vienna. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lorenzosfiderà Gaelnel secondo turno del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Entrambi i giocatori hanno debuttato vincendo un derby:ha sconfitto Lorenzo Sonego, mentreha piegato Quentin Halys. Si preannuncia particolarmente equilibrato e avvincente l’incontro che mette in palio un posto ai quarti: l’azzurro predilige altre superfici ma ha dimostrato di poter fare bene anche in queste condizioni di gioco, mentre il francese ha grande esperienza, che però vuol dire anche una certa età e dunque meno brillantezza.conduce 2-1 nei precedenti (le due vittorie sono arrivate nel, entrambe sulla terra di Parigi – Roland Garros e Olimpiadi), maha vinto l’unico confronto sul veloce, nel 2021 proprio a

