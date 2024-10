Cityrumors.it - Morte Liam Payne, i risultati tossicologici non mentono: “Crack e altre droghe nel corpo”. La diagnosi finale

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ladiha sconvolto il mondo della musica. Gli interrogativi proseguono, ma gli esami finali nonaveva ancora qualcosa da dire, ma forse a parlare sono gli esamisuldel cantautore che dopo laattende risposte dal punto di vista autoptico. La dinamica delladell’ex One Direction è ormai chiara, ma manca ancora qualche tassello. L’uomo è caduto dal balcone del proprio hotel, ma come si è arrivati a questo?morto a 31 anni (ANSA-CityRumors.it)Chi era vicino a lui dichiara che l’artista era sobrio da sei mesi, persino la compagna – Kate Cassidy – aveva asserito che il compagno stava ritrovando la giusta serenità . La donna, però, il 14 ottobre ha scelto di tornare a casa in solitudine. Due giorni dopo il cantautore è morto in Argentina, con un volo non previsto dall’Hotel Casa Sur.