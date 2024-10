Morgan contro Asia Argento: “Come si permette a dire che mi drogo? Detto da lei che…” (Di martedì 22 ottobre 2024) Morgan si scaglia contro Asia Argento in risposta alle dichiarazioni che l’attrice ha rilasciato a “Verissimo” domenica scorsa. Ospite di Morgan contro Asia Argento: “Come si permette a dire che mi drogo? Detto da lei che” su Perizona.it Perizona.it - Morgan contro Asia Argento: “Come si permette a dire che mi drogo? Detto da lei che…” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di martedì 22 ottobre 2024)si scagliain risposta alle dichiarazioni che l’attrice ha rilasciato a “Verissimo” domenica scorsa. Ospite di: “siche mida lei che” su Perizona.it

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Ha una dipendenza". "Nemmeno un po' di riconoscenza". Lo scontro tra Asia Argento e Morgan - L'intervista rilasciata da Asia Argento a Verissimo ha provocato una dura reazione da parte di Morgan, che su Mowmag si è sfogato. (Ilgiornale.it)

Morgan furioso contro Asia Argento : “Come si permette di dire che mi drogo?” - Il cantautore, noto per la sua personalità eclettica e le sue esibizioni fuori dal comune, non ha preso bene le recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna Asia Argento durante l’intervista a Verissimo, andata in onda il 19 ottobre 2024. Queste parole taglienti hanno immediatamente scatenato un vortice di discussioni mediatiche, evidenziando quanto sia complesso il rapporto tra i due ex ... (Dilei.it)

Morgan contro Asia Argento : “Io mi drogo? Lei si è fumata il brillantante per lavastoviglie” - Per me toccare il fondo è stata una benedizione, mi sono curata. “Lui è fortunato ad avere una figlia così, penso che lui lo sappia, ma non ne approfitta. Mi chiedo con che coraggio si possa permettere che prosegua il mio vilipendio pubblico, dove manco la madre di mia figlia ha un briciolo di riconoscenza, che schifo di società, che modello orrendo di donna, modello di aggressività, di ... (Biccy.it)