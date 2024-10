Morenica_Net, la nuova stagione: tutta la programmazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Una nuova stagione di spettacoli dal vivo per MorenicaNET, con un periodo di programmazione che si estende da fine ottobre 2024 a metà maggio 2025 tra Ivrea e Chiaverano, presentando teatro, danza, musica e tutta la multidisciplinarietà dell'arte performativa in tredici titoli di artisti e Torinotoday.it - Morenica_Net, la nuova stagione: tutta la programmazione Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Unadi spettacoli dal vivo per MorenicaNET, con un periodo diche si estende da fine ottobre 2024 a metà maggio 2025 tra Ivrea e Chiaverano, presentando teatro, danza, musica ela multidisciplinarietà dell'arte performativa in tredici titoli di artisti e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morenica_Net, la nuova stagione: tutta la programmazione - Una nuova stagione di spettacoli dal vivo per Morenica_NET, con un periodo di programmazione che si estende da fine ottobre 2024 a metà maggio 2025 tra Ivrea e Chiaverano, presentando teatro, danza, m ... (torinotoday.it)

Nina Moric ha una crisi mistica? Ecco l'ultima spifferata di Alberto Dandolo sulla modella - Il giornalista, penna di Dagospia e Oggi, scrive: "Il giornalista, penna di Dagospia e Oggi, scrive: " Prega in latino dalla mattina alla sera e viene spesso avvistata in una chiesetta a Milano ... (rtl.it)

Agostina Rubini Medina, studentessa di 24 anni sviene per l'alcol dentro un cassonetto dei rifiuti a Maiorca, schiacciata e incenerita in discarica - Si teme che una studentessa sia morta dopo essersi addormentata in un bidone della spazzatura prima di essere schiacciata e incenerita in una discarica a Maiorca. La vittima, Agostina Rubini ... (ilmessaggero.it)