Mora: “Buongiorno un leader, è un difensore affidabile” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nicola Mora, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Napoli Magazine Live in onda su Radio Punto Zero. Focus su Empoli-Napoli e sul reparto difensivo azzurro. di seguito le sue parole. Mora: “La squadra di D’Aversa era in un momento di forma importante” Così l’ex difensore: “Sapevamo che la trasferta di Empoli non era facile. La squadra di D’Aversa era in un momento di forma importante, ma il Napoli ha superato con i tre punti una trasferta insidiosa. Ha dimostrato di saper vincere anche le partite sporche. Il Napoli ci deve convivere con il primato, se vuole arrivare a primeggiare deve gestire un determinato tipo di tensioni. Ha due calciatori per ogni ruolo, per la prima volta ha l’imbarazzo della scelta. Buongiorno si sta dimostrando un vero leader della difesa, mantiene lucidità quando gli altri vanno in difficoltà. Terzotemponapoli.com - Mora: “Buongiorno un leader, è un difensore affidabile” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Nicola, exdel Napoli, ha rilasciato un’intervista a Napoli Magazine Live in onda su Radio Punto Zero. Focus su Empoli-Napoli e sul reparto difensivo azzurro. di seguito le sue parole.: “La squadra di D’Aversa era in un momento di forma importante” Così l’ex: “Sapevamo che la trasferta di Empoli non era facile. La squadra di D’Aversa era in un momento di forma importante, ma il Napoli ha superato con i tre punti una trasferta insidiosa. Ha dimostrato di saper vincere anche le partite sporche. Il Napoli ci deve convivere con il primato, se vuole arrivare a primeggiare deve gestire un determinato tipo di tensioni. Ha due calciatori per ogni ruolo, per la prima volta ha l’imbarazzo della scelta.si sta dimostrando un verodella difesa, mantiene lucidità quando gli altri vanno in difficoltà.

