Milan Paulo Fonseca | Rafael Leao? Nessun problema con lui il cambio è normale Su Okafor e Chukwueze…

(Di martedì 22 ottobre 2024), al termine della vittoria sul Bruges,ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato sue Chukwueze. Le parole Ildibatte il Bruges per 3-1 e ottiene la prima vittoria di questa nuova edizione della Champions League. Trascinati da un grandissimo Tijjani Reijnders, i rossoneri sono riusciti a superare la squadra belga, che nel primo tempo aveva messo sotto il. Al termine della gara, l’allenatore portoghese ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato in particolare su. Il portoghese è, infatti, stato protagonista di una prestazione negativa, tanto che al 60esimo del secondo tempo il tecnico delha deciso di farlo uscire dal campo, con tanto di fischi assordanti da parte dei tifosi. Ecco le dichiarazioni dia riguardo: “Offensivamente Rafa nel primo tempo ha fatto cose importanti per la squadra.