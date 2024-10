Milan-Bruges, Camarda debutta in Champions League: record e numeri (Di martedì 22 ottobre 2024) Milan-Bruges, terza giornata della prima fase della Champions League 2024-25. Servono i tre punti ai rossoneri. Esordio record per Camarda Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Camarda debutta in Champions League: record e numeri Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024), terza giornata della prima fase della2024-25. Servono i tre punti ai rossoneri. Esordioper

Moviola Milan-Bruges 3-1 : gol regolari - rosso ineccepibile. Camarda … | PM NEWS - La moviola LIVE di Milan-Bruges, partita della Champions League 2024-2025. Analizziamo l'operato dell'arbitro Felix Zwayer e del V.A.R. (Pianetamilan.it)

Il Milan batte il Bruges 3-1. Esordio in Champions per il baby Camarda - Il Milan batte 3-1 il Bruges con il gol di Pulisic e la doppietta di Reijnders e trova così la prima vittoria in Champions League. Belgi in 10 uomini dal 40' del primo tempo ma molto pericolosi. Esordio in Europa per Camarda a 16 anni e 226 giorni. (Ilgiornale.it)

Champions League - Milan-Bruges 3-1 - Segna il Bruges con Sabbe (51'), la raddrizza il Milan con Reijnders,prima su assist di Okafor (61'), poi di Chukweze (71'). Rosso diretto a Onyeka per pestone a Reijnders (40'). Lampo di Pulisic in gol direttamente da corner (34'). I rossoneri si scuotono con Gabbia e Pulisic, Tzolis impegna ancora Maignan. (Televideo.rai.it)