Marina militare | La nave Palinuro al porto di Livorno | gli orari delle visite a bordo del 24 25 e 27 ottobre

Un gioiello della Marina militare nel porto di Livorno. Dal 23 al 27 ottobre sarà possibile ammirare al molo Capitaneria la nave Palinuro. Il veliero ha concluso la 60esima Campagna d'istruzione dedicata agli allievi della scuola navale militare Francesco Morosini di Venezia e agli allievi del

La Marina militare insegna l'importanza della sicurezza stradale e in mare - LATIANO - "Segui una rotta sicura. Ricorda: la vita è un sorriso": è stato questo lo slogan promosso dalla Marina militare italiana ieri, lunedì 21 ottobre, presso l'auditorium della scuola secondaria di I grado "Croce - Monasterio" di Latiano. Attenti ascoltatori sono stati gli alunni e le... (Brindisireport.it)

Corruzione e segretezza : indagini su militare della Marina e referente di Elon Musk - Si tratta di un aspetto cruciale per garantire la stabilità e la sicurezza in un contesto globale sempre più complesso, dove la protezione delle informazioni è fondamentale per la salvaguardia degli interessi nazionali. Ha chiesto a Stroppa di “pulirlo”, insinuando la necessità di rimuovere notizie sensibili dall’argomento di discussione. (Gaeta.it)

Studenti e marinai a bordo delle navi della Marina Militare - Giornata di formazione sul campo per gli allievi capitani dell’istituto nautico Vendramin-Corner di Venezia, che hanno avuto l'opportunità di visitare le navi della Marina Militare: il pattugliatore polivalente d'altura P430 "Thaon di Revel", il pattugliatore antinquinamento P403 "Spica" e la... (Veneziatoday.it)