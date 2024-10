Quotidiano.net - Lucia Aleotti: 'Pil non galoppa, pesa perdita competitività Ue'

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Il ruolo di Confindustria non sarà timido", garantisce la vicepresidente con delega al centro studi,, presentando il rapporto di autunno con le previsioni economiche degli economisti di via dell'Astronomia. Ne emerge, evidenzia, "una grande complessità globale" e "con grande evidenza unadidell'Unione Europea". "In queste difficoltà - sottolinea la vicepresidente di Confindustria - possiamo sicuramente affermare che l'Italia sta tenendo botta, il Pil nonma cresce". E' uno scenario in cui "l'export di beni sicuramente soffre la crisi tedesca ma comunque cresce a livello globale.