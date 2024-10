Ilrestodelcarlino.it - L’Osimana non si ferma più

(Di martedì 22 ottobre 2024)continua a vincere e convincere in campionato. Anche se solo per un tempo, il secondo, nel derby casalingo contro i Portuali. Con i senzatesta facilitati dal rigore (gol nella ribattuta di Alessandroni di testa dopo un ‘’cucchiaio’’ non riuscito) e dall’espulsione di Santoni che mettono in discesa la partita per Patrizi e compagni, chiusa poi dalle reti di Micucci e Minnozzi. "Nel primo tempo abbiamo fatto fatica - ammette mister Claudio Labriola - dovevamo essere più lucidi e avere più coraggio nel gestire e proporre gioco. I Portuali è una formazione difficile da affrontare, chiude gli spazi. Poi nella ripresa ci siamo detti di voler giocare, chi è entrato ha cambiato la partita, con il vantaggio e l’espulsione è stato tutto più semplice grazie anche al coraggio e alla voglia di giocare che ha avuto la squadra".ha fatto 13 (punti) dopo 7 partite.