Liam Payne aveva sniffato cocaina rosa, nel sangue un cocktail mortale (Di martedì 22 ottobre 2024) Londra, 22 ottobre 2024 – In corpo Liam Payne aveva di tutto. Secondo quanto riportano i media americani tra cui TMZ, l’esame tossicologico ha accertato che prima di morire la star degli One Direction aveva assunto diverse droghe: crack, metanfetamine e cocaina ma anche ‘pink cocaine’ (cocaina rosa), cocktail di sostanze la cui composizione può variare ma che niente a che fare con la normale cocaina. Si chiama così perché è una polvere, ‘rosa’ appunto, spesso con un sapore di fragola. Come la cocaina viene sniffata. Quella assunta da Payne era fatta di ketamina, metanfetamina ecstasy e benzodiazepine. Un mix devastante con effetti euforizzanti, psichedelici, allucinogeni, ma anche ansiolitici, che potrebbero avuto un ruolo nella morte di Payne. Quotidiano.net - Liam Payne aveva sniffato cocaina rosa, nel sangue un cocktail mortale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Londra, 22 ottobre 2024 – In corpodi tutto. Secondo quanto riportano i media americani tra cui TMZ, l’esame tossicologico ha accertato che prima di morire la star degli One Directionassunto diverse droghe: crack, metanfetamine ema anche ‘pink cocaine’ (),di sostanze la cui composizione può variare ma che niente a che fare con la normale. Si chiama così perché è una polvere, ‘’ appunto, spesso con un sapore di fragola. Come laviene sniffata. Quella assunta daera fatta di ketamina, metanfetamina ecstasy e benzodiazepine. Un mix devastante con effetti euforizzanti, psichedelici, allucinogeni, ma anche ansiolitici, che potrebbero avuto un ruolo nella morte di

